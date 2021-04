Raggi: “Indispensabile che Italia possa ospitare Europei. Va fatto tutto il possibile”

La Sindaca di Roma ha parlato dello svolgimento degli Europei a Roma e dell'ingresso del pubblico come richiesta della Uefa

'Gli Europei di calcio sono un appuntamento unico per Roma e per l'intero Paese. È indispensabile che l'Italia possa ospitare questo grande evento internazionale che rappresenta una vetrina e un'occasione di ripartenza''. Così in una nota la Sindaca di Roma Virginia Raggi.