Qatar 2022, la Rai ha scelto i telecronisti per Argentina-Francia e Croazia-Marocco

La RAI ha scelto le coppie di telecronisti per finalina e finale dei Mondiali di Qatar 2022: ecco le scelte definitive

La RAI ha scelto le coppie di telecronisti per finalina e finale dei Mondiali di Qatar 2022. Niente Argentina-Francia per Lele Adani perché l'ex difensore, assieme a Stefano Bizzotto, si occuperà di Marocco-Croazia di sabato pomeriggio, match valevole per la finale terzo-quarto posto. Saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, invece, a commentare la finalissima di domenica tra l'Argentina di Messi e la Francia di Mbappé.