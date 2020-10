Moviola, Rai Sport ironizza sullo schiaffo a Vidal: “Tu chiamale se vuoi, simulazioni”

L’ex arbitro Saccani ha analizzato la moviola di Lazio–Inter in occasione della Domenica Sportiva minimizzando in tutti i modi l’episodio dello schiaffo rifilato da Immobile a Vidal: “Vidal si allontana poi rientra su Immobile e lo strattona. Immobile ha una reazione, personalmente non la ritengo una reazione violenta. Il regolamento parla di forza rilevante, a mio giudizio è una sbracciata a mano aperta. A mio giudizio c’è il fatto che Vidal fosse lì chinato per stuzzicare Immobile. Sarebbe stato giusto ammonire tutti e due, chiudiamola così.”.

Marco Tardelli incalza e aggiunge: “Guarda che sberla che gli ha dato, non l’ha nemmeno toccato. Intanto Vidal non doveva andare lì”. Il conduttore Jacopo Volpi ha concluso dicendo: “Tu chiamale se vuoi, simulazioni”.

(Rai Sport)