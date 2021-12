Raiola chiarisce: “Haaland via in estate? Non è detto. Può essere che…”

L'agente ai microfoni di AS: "I quattro club che ho citato sono solo un esempio per dire che quando lascerà il Borussia Dortmund andrà in uno dei 15 migliori club d'Europa"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di AS, Mino Raiola, noto agente FIFA, ha voluto dare un chiarimento sulle sue recenti dichiarazioni sul futuro di Eriling Braut Haaland di qualche giorno fa: "I quattro club che ho citato sul futuro di Haaland sono solo un esempio per dire che quando lascerà il Borussia Dortmund andrà in uno dei 15 migliori club d'Europa. Adesso Erling è concentrato solo sul calcio, sul fare una buona stagione con il Borussia, come è successo la scorsa stagione. Non c'è trattativa con nessun club. E ribadisco quello che ho già detto, non è certo che lui possa lasciare il Borussia quest'estate, potrebbe succedere anche un anno dopo".