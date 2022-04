Calcio in lutto, scomparso Mino Raiola: il cordoglio dell’Inter

FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Mino Raiola: a lui e a tutti i suoi cari va il pensiero del Club

