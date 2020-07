Ramazzotti (CdS): “Conte, addio solo in un caso. Mercato Inter? Rispetto all’anno scorso…”

Andrea Ramazzotti, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato dell’Inter e del futuro di Conte ai microfoni di Radio Sportiva: “Indipendentemente da ieri sera, il distacco con la Juve era comunque proibitivo. La squadra nerazzurra ha già acquistato Hakimi e punta ad altri giocatori, ma non credo possa spendere come la scorsa stagione quando investì sul mercato 180 milioni di euro. Conte? Grandissimo allenatore che pretende il massimo da tutte le persone che sono attorno a lui. Ha avuto varie uscite durante tutta la stagione, che si ripetono a cadenza più o meno regolare soprattutto quando l’Inter non vince. Ha un contratto per altri 2 anni e a meno che non sia lui a rassegnare le dimissioni credo che l’Inter non lo licenzierà, anche perché costerebbe una cifra impossibile da sostenere. Marotta? Ha avuto il merito di portarlo all’Inter, dato che l’anno scorso era vicino anche alla Roma“.