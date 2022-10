Ramazzotti: “Inter, futuro di Inzaghi? Prossime 3 fondamentali: se fallisce…”

Le parole del giornalista: "Non stai tranquillo non solo guardando le avversarie, ma l'Inter è in un momento molto difficile"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Andrea Ramazzotti, giornalista, ha parlato così della crisi dell'Inter: "Il giorno dopo forse è peggio del giorno prima perché ieri hai avuto la sensazione di potertela giocare, sei andato in vantaggio e ti sei fatto rimontare. Oggi guardi la classifica, se la Juve vince hai 7 squadre davanti e sei fuori dalle coppe: hai perso già 4 partite, un po' di preoccupazione c'è. Non stai tranquillo non solo guardando le avversarie, ma l'Inter è in un momento molto difficile: ci sono tante cose che non vanno, i gol subiti, le certezze sono state perse.

L'anno scorso era il miglior attacco, quest'anno fatica tremendamente a segnare. E' una squadra che ha difficoltà pur avendo sprazzi come ieri. Fiducia ad Inzaghi? Non ci vuole la sfera di cristallo, non è possibile oggi arrivare al 13 novembre col pensiero: le prossime 3 partite sono fondamentali, se perdi male col Barcellona, non vinci a Sassuolo e al Camp Nou succede quello che può succedere, la sua posizione diventa complicata. Quest'anno si è rotto qualcosa nella squadra, non è stato trovato il modo di ricomporlo: è una scelta che sarà determinata dai risultati e dalle risposte della squadra".