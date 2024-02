«Non ci sono rimasto male. L’Inter ha dimostrato la sua superiorità, girava la palla talmente bene che sembrava ci prendesse in giro. È mancata una reazione da Juve dopo che per qualche partita avevamo sognato. Ma Marotta, Inzaghi e tutto lo staff hanno costruito un’Inter compatta: Calhanoglu è fantastico, Barella super. E le partite si vincono a centrocampo. Ve lo dice una punta...».

«Lautaro è un mostro, Osimhen fortissimo, Vlahovic ha colpi importanti e non è ancora al top. Giroud segna gol fantastici».

