Sergio Ramos non convocato da Luis Enrique per i Mondiali, Hakimi reagisce così

Sergio Ramos non è stato convocato da Luis Enrique. Hakimi, suo compagno di squadra, reagisce così sui social

Luis Enrique ha diramato la lista dei convocati della Spagna per il Mondiale in Qatar. Tra i 26 selezionati, non c'è Sergio Ramos. Achraf Hakimi, compagno di squadra al PSG dello spagnolo, ha commentato così sui social: "Sergio Ramos è il miglior difensore al mondo"