Rampulla: “Scontro Conte-Agnelli? Antonio è un sanguigno. Strano vederlo all’Inter, però…”

"Intervistato dal Corriere di Torino, Michelangelo Rampulla torna sullo scontro avvenuto allo Stadium tra Antonio Conte e Andrea Agnelli in occasione di Juve-Inter di Coppa Italia. "Antonio è un sanguigno e difende i suoi uomini. Da noi giocavano calciatori che erano tifosi dell’Inter e del Milan, ma quando indossavano la maglia della Juve pensavano solo a quei colori".

«Ci ho provato in tutti i modi nel ritiro di Pinzolo. Ho parlato con Ibra in seggiovia, c’era anche Tudor. Credo che Zlatan all’epoca volesse rimanere, ma era giovane, alla Juve non guadagnava tanto e l’Inter gli aveva fatto una proposta irrinunciabile».