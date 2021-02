Tapiro d’oro per Agnelli: “Ogni tanto oltre le buone maniere. Con Conte…”

Il presidente della Juventus è tornato su quanto accaduto allo Stadium con l'allenatore dell'Inter a margine della gara di Coppa Italia

Quanto accaduto tra Andrea Agnelli e Antonio Conte in Juve-Inter di Coppa Italia continua a far discutere. L'allenatore nerazzurro ha manifestato il suo dispiacere per quanto accaduto allo Stadium nella conferenza stampa alla vigilia di sabato.