Rampulla: “Inter leggermente favorita, ma la Juve con Allegri ha accorciato il gap”

Le ultime vicende di mercato hanno accorciato il gap tra l'Inter campione d'Italia e la Juventus di Allegri. Ne è convinto Rampulla

"Si ripartirà da un campionato sulla falsariga dello scorso anno. Mi ricordo di aver detto che se lo sarebbero giocato Juventus e Inter, poi invece i bianconeri hanno avuto qualche problema in più. I nerazzurri hanno perso Lukaku e Hakimi, ma hanno trovato Dzeko, che è un ottimo attaccante e sono sicuro non farà rimpiangere moltissimo il belga. L'Inter parte leggermente favorita anche se non avrà più Antonio Conte che dava quel qualcosa in più. La Juventus ha acquistato Allegri, la cui esperienza non si discute. Questi valori sono più o meno alla pari con l'alternativa della Roma che è un'ottima squadra, l'Atalanta, il Napoli... Sarà un bel campionato".