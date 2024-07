Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Michelangelo Rampulla, ex portiere, ha parlato così della Juventus dopo le ultime mosse di mercato: "Si è ancora un po' distanti dall'Inter dell'anno scorso, ma anche per loro non sarà semplice ripetersi. L'importante per la Juventus è creare nuovamente quell'entusiasmo giusto che possa portare al raggiungimento dell'obiettivo. Cosa intendo? Il giocatore che riesce a rendere al 200%, un po' come riuscivano a fare i giocatori bianconeri con Antonio Conte".