Rampulla: “Scudetto? La Juve fa bene a sperarci. Ma Inter, Milan e Napoli forti”

Le parole dell'ex calciatore: "La Juve fa bene a vivere alla giornata, penso che per la società sia un bel traguardo raggiungere un posto in Champions"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Michelangelo Rampulla, ex calciatore della Juventus, ha parlato così della possibilità che i bianconeri rientrino in corsa per lo scudetto: "La Juve non perde da fine novembre, pian piano sta rosicchiando punti e nel frattempo sta sempre più rafforzando il quarto posto. Onestamente, non mi aspettavo un passo falso di Inter e Milan. E nella storia di questo sport sono state fatte tante rimonte, per cui la Juve fa bene a sperarci".