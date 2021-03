Rampulla: “1 euro su scudetto Juve? L’Inter sta andando davvero forte ma…”

Le parole dell'ex portiere bianconero: "Da tifoso la speranza rimane fino alla fine, ma i nerazzurri stanno andando davvero forte. Però anche arrivar secondi non sarebbe male"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Michelangelo Rampulla, ex portiere bianconero, ha risposto così alla domanda se scommettesse oggi un euro sulla vittoria dello scudetto della Juventus: "Quella cifra la si può sempre scommettere, anche se all'inizio dell'anno avevo pronosticato Juve ed Inter e non mi ero sbagliato. Da tifoso la speranza rimane fino alla fine, ma i nerazzurri stanno andando davvero forte. In compenso, però, anche arrivar secondi non sarebbe male".