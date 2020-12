Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Crotone, Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato così di Antonio Candreva e del caso creatosi nei giorni scorsi: “Sono fatti nostri. L’avete raccontata, avete fatto un po’ di colore: finiamola qua. Tutto risolto, altrimenti non avrebbe giocato. Titolare a Sassuolo? Sarà sicuramente in campo, è importante per noi: l’abbiamo voluto a tutti i costi”.