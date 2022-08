Raineri: “Inter? Quando hai la possibilità di schierare tutte quelle punte…”

Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, Claudio Ranieri, allenatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter a Lecce: «Quando hai la possibilità di schierare tutte quelle bocche da fuoco, prima o poi il gol arriva. Peccato per il Lecce, perdere al 95' fa male, ma le grandi squadre corrono e lottano fino all'ultimo secondo. Finalmente anche in Italia si comincia a ragionare come in Premier».