Ranieri: “Kanté, che acquisto per l’Inter. È un moto perpetuo, alzerebbe il livello della Serie A”

Il tecnico della Sampdoria Ranieri ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’obiettivo di mercato dell’Inter Kanté. L’allenatore conosce bene il francese, con lui ha condiviso la storica vittoria della Premier League con Leicester.

«Sarebbe un ottimo acquisto, per i nerazzurri certamente, ma in assoluto per il campionato italiano. Kanté è un ragazzo d’oro, un gran professionista, che sa mettere sempre passione ed entusiasmo a disposizione della squadra. In campo è un moto perpetuo, generoso e bravo nel recuperare e distribuire palloni. Ha buone qualità, anche se non è un fantasista, ma è molto difficile che sbagli un passaggio perché interpreta sempre il ruolo con grande attenzione e concentrazione. E’ vero, una volta ho dichiarato che dopo aver effettuato un cross poteva anche correre in area per colpire la palla di testa e cercare il gol perché volevo sottolineare la sua forza atletica e il suo spirito al servizio della squadra. È un campione del mondo, alzerebbe ulteriormente il livello del nostro campionato».