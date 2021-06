Ranieri: “Lukaku immenso, nel pieno della maturità. Conte è riuscito a…”

L'ex tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha commentato così sulla Gazzetta dello Sport il percorso di crescita di Romelu Lukaku

"La Danimarca ha vissuto il dramma Eriksen ed è normale che lo abbia pagato con i finlandesi. Non era facile tornare in campo e giocare, sfido chiunque a farlo. Il Belgio in questo momento può contare su un Lukaku immenso. È nel pieno della maturità. Le due stagioni vissute con Conte lo hanno migliorato. Antonio è riuscito ha far emergere la sua personalità".