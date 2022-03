Ranieri: “Mourinho porterà la Roma in alto. Scudetto? Tutte possono competere”

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io sport, il tecnico ha commentato il derby vinto dalla Roma e ha parlato della lotta scudetto

"La Roma ha degli alti e bassi ma date tempo a Mourinho, è la persona giusta per portare la Roma in alto". Parola dell'ex tecnico giallorosso Claudio Ranieri ai microfoni di Radio Anch'io sport dopo il derby vinto dalla Roma: "Zaniolo non ha giocato? Mourinho ha fatto benissimo a lasciarlo a riposo dopo la prestazione in coppa, poi quando starà più in forma tornerà".