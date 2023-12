Nahitan Nandez è stato accostato anche all’Inter in chiave mercato: ecco le parole di Claudio Ranieri in conferenza stampa

Nahitan Nandez è stato accostato anche all’Inter in chiave mercato. Così Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato di lui oggi in conferenza stampa. ”Nandez ha il procuratore che sa far bene il suo mestiere (sorride, ndr). E' concentrato su quello che deve fare, entra su tutti i palloni. Voi lo conoscete meglio di me. Io lo vedo durante tutti gli allenamenti, non mi lascia mai nessun dubbio. E' concentrato sulla salvezza e va benissimo così”, le dichiarazioni di Ranieri.