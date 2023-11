Ranieri: “Oggi devo menzionare Oristanio: è stato bravo a fare assist e poi…”

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, si è complimentato con Oristanio per la partita contro il Genoa e per l'assist per il primo gol

"La fascia forte loro è la destra, e volevamo farli attaccare nel lato forte. Oristanio si stava sacrificando molto, loro ci hanno messo in difficoltà su calcio di punizione. Loro non facevano blocchi ma falli e l'ho detto al quarto uomo. E' stata un partita tattica, il Genoa è bravo a ripartire. Ho detto ai ragazzi i aspettarli e poi ripartire per far male. Un po' come la partita contro il Milan, oggi ci siamo riusciti meglio. Oggi devo menzionare Oristanio, perchè oggi è stato bravo a fare l'assist per Viola, ed è stato meno egoista".