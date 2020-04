Ranieri: “Scudetto contro l’Inter? Non l’abbiamo perso con la Samp. Ripartenza? I medici…”

So che alcuni miei ragazzi dopo leggeri allenamenti si sentivano debilitati e nei prossimi mesi andremo a giocare ogni tre giorni. E’ difficile anche fisicamente, non solo psicologicamente», ha sottolineato.

In un’intervista concessa al Corriere dello Sport, l’attuale allenatore della Samp, nonché ex allenatore dell’Inter, Claudio Ranieri , ha parlato della ripresa ma non solo. «Credo che tutto debba dipendere dai medici. Non conosciamo il virus, non sappiamo cosa può fare esattamente. Gli atleti vanno rispettati.