CdS – Cagliari, Ranieri aspetta risposte da Oristanio: ecco cosa gli chiede

Dopo un inizio promettente, sono arrivate le prime difficoltà per Geatano oristanio: il fantasista di proprietà dell'Inter, ceduto in prestito al Cagliari, nell'ultima giornata è partito dalla panchina, ed è chiamato ora a dare segnali al tecnico Claudio Ranieri. Così scrive il Corriere dello Sport: "Sembrava tutto facile e invece la questione si è fatta complicata dopo la sfida contro l'Inter. E allora a Gaetano Oristanio non resta che rimboccarsi ulteriormente le maniche per guadagnare di nuovo fiducia agli occhi di Claudio Ranieri che nelle prime due gare di campionato non ha esitato a mandarlo in campo nell'undici titolare".