Nelle altre top 50, due squadre sono salite in modo esponenziale in classifica dopo aver raggiunto i quarti di finale delle rispettive competizioni continentali: la Turchia (26esima, +16) e il Venezuela (37esimo, +17). Altri notevoli progressi sono stati compiuti da Panama (35°, in aumento di 8 posizioni) e Canada (40/o, in aumento di 8), che hanno entrambi ottenuto risultati eccellenti sul suolo statunitense.