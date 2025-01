Durante il periodo natalizio faceva correre e correre. Facevamo le ripetute sui 75-100 metri, a un certo punto vomitavamo tutti. Io ho vomitato, non stavo in piedi. Così sono rientrato pensando basta ho finito. Arriva Conte e mi dice. Dove vai? Sto male sto per svenire. E lui: no ora ti sei liberato, sei più leggero continua a correre. E mi ha fatto finire. Fisicamente non serviva, ma la mentalità ti dice che lo devi finire. Questo ti migliora. Lui non mi ha fatto mollare, io stavo male avrei mollato. Così migliori.