"Mia sensazione personale: a Conte piaceva e piace forse più Neres di Kvaratskhelia. E Conte è fatto a suo modo, lo sappiamo: all’Inter per esempio fece giocare una finale di Europa League a Gagliardini lasciando Eriksen in panchina (come peraltro per la maggior parte della stagione). Qui però non siamo al confronto tra un giocatore modesto (Gagliardini) e un calciatore eccellente (Eriksen): stiamo pesando due campioni di classe pura praticamente identica, equivalente. E la mia impressione - come detto - è che forse anche per i quattro anni di esperienza in più maturata da Neres sui campi di tutta Europa (Ajax, Shakhtar, Benfica) sia il brasiliano, più che il georgiano, a godere delle maggiori simpatie dell’allenatore. E che non potendoli mettere in campo assieme, la rinuncia a Kvara sia per Conte (che avrà comunque un sostituto all’altezza: si parla di Chiesa, Zhegrova, Garnacho e altri ancora) il male minore", ha dichiarato Ziliani a proposito del calciatore che lascerà il Napoli.