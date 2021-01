Ranocchia: “Tante partite, ma abbiamo tanti giocatori che stanno facendo bene. Ora la Juve”

Al termine della sfida di San Siro vinta dall’Inter sul Benevento ha parlato uno dei protagonisti della formazione di Conte ai microfoni di Inter Tv Andrea Ranocchia:

“Cerco sempre di farmi trovare pronto. Ci alleniamo molto, ora abbiamo tante partite, ma anche tanti giocatori che stanno bene. Stiamo costruendo una mentalità importante, dobbiamo essere sempre concentrati per arrivare in fondo alle competizioni. Abbiamo tante partite, siamo in corsa per due obiettivi, non sarà un problema. Con la Juve sempre una partita particolare, abbiamo dimostrato di stare bene e ci giochiamo il passaggio del turno”.