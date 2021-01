VIDEO / Inter-Benevento 4-0: nerazzurri calano il poker, le immagini della gara

Inter-Benevento 4-0: le immagini della vittoria nerazzurra

MILANO – La risposta alla vittoria pomeridiana del Milan sul Bologna arriva forte e chiaro. Il messaggio è chiaro ed evidente, l’Inter c’è e non ha voglia di fermarsi. Quattro gol al Benevento da parte dei nerazzurri che in 90 minuti non hanno mai rischiato. Handanovic che porta a casa la terza clean sheet consecutiva, Lautaro Martinez ritrova il gol, la doppietta di Lukaku e una prova, convincente, da parte di Eriksen nel ruolo di vice Brozovic. Gara di sostanza del danese che mette in cassa 90 minuti utili al giocatore alla squadra e al mister. Buone trame per l’Inter che gioca una gara con la consapevolezza della grande squadra, senza mai rischiare, senza frenesia, senza cercare la giocata personale ma con la coralità e la velocità giusta mette in cassa un ottimo risultato per iniziare al meglio il girone di ritorno.