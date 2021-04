Ranocchia: “Sofferto insieme, Inter resiliente. Tutti si sentono importanti”

Il difensore nerazzurro ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Bologna. Ranocchia ha esaltato le qualità di un gruppo unito, determinato e resiliente.

"Questa squadra è resiliente, durante gli allenamenti, nello spogliatoio. Tutti gli elementi sono importanti e tutti si sentono importanti. Questo è importante per arrivare in fondo. Far parte dell'Inter è far parte di una famiglia. Ne ho vissute tante. E' un onore far parte di questo gruppo", ha concluso Ranocchia.