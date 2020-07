Ranocchia: “Mentalità vincente? Ci stiamo riuscendo a tratti, ma a tratti non basta per nulla”

Andrea Ranocchia ha parlato a Inter TV dopo il pareggio con la Fiorentina: “Sono sempre pronto a dare il mio contributo alla squadra nel momento del bisogno. C’è grande rammarico oggi, abbiamo creato tanto e non siamo riusciti a sbloccare la partita. Ci dispiace tanto. Mentalità vincente? C’è da crescere ancora tanto. I punti dalla Juve sono ancora molti, siamo migliorati in questo anno ma c’è da migliorare sotto tutti i punti di vista. Siamo qui per farlo e il mister ci sta dando una grande mano in questo. Ogni anno cambiano tantissime cose. Il mister sta cercando di inculcarci la mentalità giusta, la mentalità vincente. Non accontentarci mai e alzare l’asticella ogni giorno. Ci stiamo riuscendo a tratti ma a tratti purtroppo non basta per nulla. Dobbiamo cercare di dare tutti un po’ di più. Questo è un anno un po’ particolare per tutti, non deve essere un alibi. Oggi è un grande peccato non avere portato a casa i tre punti, non abbiamo concesso nulla”.

(Inter TV)