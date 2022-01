Ranocchia, gol da cineteca. La Panini: “Prossima copertina?”. E l’Inter risponde

Lo scambio social tra la Panini, creatrice delle famose figurine dei calciatori, e l'Inter sul gol di Andrea Ranocchia

E' ancora negli occhi di tutti lo splendido gol di Andrea Ranocchia, che con la sua mezza rovesciata ha permesso all'Inter di andare ai supplementari contro l'Empoli in Coppa Italia e non essere eliminata. La rete ha scatenato i tifosi sui social ed è stata protagonista di diversi meme, arrivando fino alla Panini, azienda creatrice delle famose figurine dei calciatori: sul classico album, infatti, l'immagine simbolo è un calciatore che realizza un gesto tecnico molto simile a quello di Ranocchia. La Panini si è quindi chiesta su Twitter: "Prossima copertina?". Non si è fatta attendere la replica dell'Inter: "Ci siamo già portati avanti", postando un questa foto.