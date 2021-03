Inter, Ranocchia scherza sui social con Hakimi: “Con il mio amico algerino”

La foto dei due nerazzurri dall'allenamento di oggi ad Appiano Gentile per preparare la gara col Torino di domenica

Archiviata l'importantissima vittoria sull'Atalanta, l'Inter ora si focalizza in tutto e per tutto sulla gara di domenica contro il Torino, altro passo fondamentale per lo scudetto. Oggi ad Appiano i nerazzurri hanno lavorato per preparare la gara nel pomeriggio, tra sudore e sorrisi. Andrea Ranocchia, alla fine della seduta, ha voluto pubblicare sui social uno scatto con Achraf Hakimi, scherzando sulla nazionalità dell'esterno: "Con il mio amico algerino".