Al Massae – Marocco, molti club dicono no ai Nazionali: coinvolto anche Hakimi

Diversi club europei si rifiutano di mandare i propri giocatori in nazionale. La situazione preoccupa anche l'Inter

Secondo quanto riporta il quotidiano Al Massae, diversi club europei stanno seriamente studiando la possibilità di impedire ai nazionali del Marocco di partecipare alle ultime due partite di qualificazione per la Coppa D'Africa 2022, contro Mauritania e Burundi. Diversi i club e giocatori coinvolti. In Premier Chelsea e Wolverhampton che hanno in squadra Ziyech e Saïss, hanno già espresso il loro categorico rifiuto a lasciare partire i giocatori.

Inoltre, la variante del Covid si è aggiunta all'ansia dei club inglesi che non hanno altra scelta che vietare a Ziyech e Roman Saïss di partire per l'Africa, visto che poi dovrebbero sottoporsi 15 giorni di isolamento. Il rischio di perdere partite importantissime in campionato o in Champions, come nel caso di Ziyech con il Chelsea, è molto alta. Naturalmente anche l'Inter è coinvolta in questa difficile situazione con Achraf Hakimi. Con l'assenza di diversi giocatori, il c.t. Vahid Halilhodzic sarà costretto a convocare nuovi giocatori per le due partita contro Mauritania e Burundi.