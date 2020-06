Conte potrebbe impiegarlo dal primo minuto in Coppa Italia, Ranocchia: “Pronti a ripartire”

Non c’è che da farlo, perché a dirlo si fa sempre in tempo. In questa ripresa, Conte avrà bisogno dell’aiuto di ogni elemento della rosa. Ci sarà anche la possibilità di fare cinque sostituzioni e questo potrebbe coinvolgere anche chi parte dalla panchina. Tocca alle riserve fare anche la differenza nei prossimi mesi, quando si giocherà ogni tre giorni per completare la Serie A.

Ranocchia, per esempio. In Coppa Italia contro il Napoli è dato, almeno per ora, tra i favoriti per partire da titolare. Questo perché alcuni suoi compagni in difesa avranno bisogno di qualche giorno in più per recuperare dagli acciacchi derivati da stop e ripresa della preparazione. Il giocatore sui social ha postato una sua foto degli allenamenti dalla Pinetina e ha scritto: “Pronti a ripartire”.