Sky – Ranocchia, rinnovo con opzione in favore dell’Inter. Tentativo di Bologna e Cagliari

Il difensore dell'Inter ha ormai prolungato con il club nerazzurro, stessa formula fatta anche per D'Ambrosio nella passata stagione

Come anticipato da FCINTER1908, Andrea Ranocchia continuerà la sua carriera con la maglia dell'Inter . Il difensore ha rinnovato per un'altra stagione. Questo quanto riportato da Sky Sport su Ranocchia:

“Ranocchia ha rinnovato, 1+1 con opzione in favore dell’Inter. I nerazzurri hanno deciso di dare continuità al gruppo, allo spogliatoio, è uno dei giocatori più affidabili anche nella vicenda Icardi. Bologna e Cagliari lo tentavano veramente, per quello si è preso dei giorni per decidere”.