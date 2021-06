Inter, cambio di programma per Ranocchia: rinnovo ora possibile, ecco perchè

Il difensoe nerazzurro, in scadenza di contratto a giugno, può rimanere a Milano anche sotto la gestione Inzaghi

L'arrivo sulla panchina dell'Inter di Simone Inzaghi potrebbe avere delle conseguenze importanti anche sul futuro di Andrea Ranocchia: il difensore nerazzurro, in scadenza di contratto a giugno, pareva destinato a lasciare Milano a parametro zero. Oggi, come scrive Tuttosport, la situazione potrebbe essere diversa: "Ad Appiano con Inzaghi, c'era pure il suo "consulente" Tullio Tinti (scortato dal braccio destro Manuel Montipò): essendo pure procuratore di Andrea Ranocchia, non si fa peccato a pensare che presto - dopo quello di Alessandro Bastoni - arriverà un altro rinnovo in difesa, considerato che serve come il pane un vice De Vrij di sicura affidabilità".