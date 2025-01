«La difesa credo subisse meno nella passata stagione ma sono cose cicliche. Oggi chi scende in campo lo fa bene: de Vrij è una sicurezza, da anni. Bisseck è cresciuto tanto e non mi sorprende abbia tanto mercato. Mancano giocatori importanti ma chi c'è sta facendo bene. In attacco? Si sentirà più la mancanza di Thuram visto che stava benissimo ma anche Leao è importante per il Milan. È un peccato non ci siano. A fianco a Lautaro vedo bene Taremi. Mi piace molto anche se viene sottovalutato ma lavora per la squadra. Per quanto riguarda il centrocampo dei nerazzurri, lo reputo tra i migliori tre d'Europa. Il Milan ha un reparto forte, Reijnders sta giocando ad alti livelli. Però i nerazzurri, anche per i sostituti, hanno qualcosa in più. Zielinski, Asllani e Frattesi sarebbero titolari in Italia forse in tutte le squadre. All’Inter giocano meno perché i tre big sono dei mostri», ha concluso l'ex difensore nerazzurro.