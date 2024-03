Andrea Ranocchia è intervenuto ai microfoni di Inter TV prima della sfida contro il Genoa: "Che gara mi aspetto? Spero come tutte le ultime in cui inter fa partita e domina il gioco. Speriamo si riesca a portare a casa un'altra vittoria. L'Inter che propone da dietro? Mi piace tantissimo. Ci siamo parlati. Sono proprio bravi, squadra costruita benissimo dalla dirigenza gestita benissimo dal mister. Questo gruppo è veramente forte, giocano tutti bene. I difensori? Loro sono molto più bravi. Mi piace lo spirito del gruppo con cui affrontano le partite. Anche seguendoli sui social e sentendo come gestiscono lo spogliatoio".

"Gudmundsson? Più difficile da marcare perché concede pochi riferimenti. Ma l'Inter crea pochi spazi tra le linee. Il Genoa è una buona squadra, esprime un buon calcio e non mola mai. Sicuramente l'Inter deve riuscire a fermarli creando tante occasioni. Staff Inzaghi? Ho parlato con Simone e gli ho detto che non è facile il lavoro che sta facendo. Li sta facendo ruotare tutti, dà soddisfazioni a tutti quanti e ha rapporti umani molto profondi con tutti. Il segreto? Lo scheletro dell'Inter è molto forte, di esperienza e qualità anche se giovani. Sono riusciti a inglobare i nuovi arrivati. Non voglio dire meccanismo perfetto, ma si aiutano tanto in campo e questo è il segreto secondo me", ha concluso l'ex difensore nerazzurro.