Ranocchia dopo la vittoria col Toro: “Sofferta ma troppo importante. Forza Inter”

Il difensore urla sui social la sua contentezza per i tre punti fatti in una situazione comunque difficoltosa per i nerazzurri

Eva A. Provenzano

La sofferenza si è sentita tutta ma forse era da mettere in conto vista la classifica del Torino. Prima della sfida, Andrea Ranocchia aveva spiegato che l'Inter aveva lavorato per non sottovalutare la sfida contro i granata. Le difficoltà ci sono state ed è servita tutta la pazienza del mondo per portare a casa i tre punti.

E non solo la pazienza. Pure la sofferenza. Si è vista tutta perché non si riusciva a sbloccare la partita, si è vista tutta quando il Toro è riuscito a pareggiare con un'azione rocambolesca. Ma alla fine Lautaro ha tirato fuori dal cilindro un gol di testa di quelli pesantissimi. Alla fine il difensore nerazzurro riassume in un tweet quanto successo in questa domenica: "Sofferta ma troppo importante! Forza Inter".