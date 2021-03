Ranocchia: “Sottovalutare il Toro? L’Inter è matura. Pensiamo a correre e vincere”

Il difensore ha parlato prima della sfida contro i granata e ha sottolineato l'importanza dei tre punti

Andrea Ranocchia , ai microfoni di Skysport ha parlato prima di Torino-Inter. Le sue parole: «La motivazione è tutto, in tutte le partite e non solo oggi. Dobbiamo pensare al nostro obiettivo, vincere la partita, e tenere lontane le nostre inseguitrici».

Abbiamo lavorato tanto in questi giorni su questo aspetto. Non credo. La nostra squadra deve essere matura e non può andare dietro a certe cose. Dobbiamo pensare a fare quello che abbiamo fatto, vincere la partita. Correre più degli avversari e avere più motivazioni degli avversari.