Ranocchia, l’usato sicuro: nei prossimi mesi vertice con l’Inter, può rinnovare

Il difensore nerazzurro si è reso protagonista mercoledì in Coppa Italia con una rete spettacolare contro l'Empoli

Mai una polemica, mai una parola fuori posto. Sempre il giusto atteggiamento, sempre pronto quando chiamato in causa, esempio e leader del gruppo. Andrea Ranocchia si è regalato una serata di gloria mercoledì, quando ha segnato con una spettacolare sforbiciata la rete che ha permesso all'Inter di andare ai supplementari contro l'Empoli evitando una bruciante eliminazione dalla Coppa Italia. In scadenza di contratto a giugno, secondo Tuttosport l'ipotesi di un nuovo rinnovo non è da scartare:

"Ogni qual volta Ranocchia è stato chiamato in causa, le sue prestazioni sono state di alto livello. È successo col Napoli, quando, nella sfida scudetto contro i partenopei, il centrale di Assisi ha sostituito l'infortunato De Vrij alla perfezione. Il concetto è stato successivamente ribadito due sere fa contro l'Empoli, quando il 13 nerazzurro, grazie ad un gol letteralmente da antologia ha permesso ai padroni di casa di raggiungere oltre il novantesimo i toscani, prima della rete partita di Sensi. In scadenza e impiegato col contagocce, Ranocchia ha pensato solo ad allenarsi al meglio, convinto di poter aiutare i compagni di squadra nel momento del bisogno. Mai una parola fuori posto, né una polemica. Ma l'esempio lampante della dedizione alla causa nerazzurra".

"Parole da capitano vero, di chi tiene realmente alla causa comune. E anziché recriminare per quello che è stato, non rivanga sul passato, ma quando può indossa con orgoglio (e con ottimi risultati, vedi l'ultimo impegno in Coppa nazionale) quella fascia che tanti anni fa gli era stata tolta, diventando motivo di variegate discussioni. Oggi tutto il mondo Inter sa di poter contare all'occorrenza su un giocatore forte sul verde e determinante per ogni tipo di questione esterna al calcio giocato. Nei prossimi mesi, come da qualche stagione a questa parte, i vertici di Viale della Liberazione trarranno le proprie conclusioni (come Andrea) e decideranno se proporre il prolungamento del contratto al giocatore. Con l'atleta, che negli ultimi anni ha sempre chiesto al proprio entourage di mettere al primo posto l'eventuale proposta dell'Inter. Possibilità che potrebbe ripetersi ancora una volta la prossima estate".