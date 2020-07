Ranocchia: “Gara difficile, il Bologna ha l’anima del suo tecnico. Dobbiamo vincere per forza”

Andrea Ranocchia a Inter TV prima della partita contro il Bologna: “Sarà una gara difficile, oggi come all’andata. Loro hanno incarnato l’anima del loro allenatore, sono combattivi e hanno buonissime individualità. Sarà una gara difficile ma per dare continuità dobbiamo continuare a vincere e a giocare bene. Orario insolito? Vedremo come risponderanno le gambe e la testa a questo orario. Sarà caldo per tutte e due le squadre. Sarà un problema per tutte e due. Siamo pronti. Dobbiamo vincere la partita per forza. Tanti gol? La situazione è particolare, anche a livello calcistico. E’ stato difficile preparare questo rinizio di campionato. L’aspetto mentale è quello che incide di più. Cercheremo di non subirne e di farne. Palacio? Un giocatore forte, giocatore d’esperienza di gamba e tecnica. Un giocatore da temere. Sarà bello riabbracciarlo”.

(Inter TV)