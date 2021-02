Ranocchia: “Continuare a vincere per stare lassù. Oggi c’è da dimostrare…”

Parola chiave: vincere. Lo ha dichiarato il difensore nerazzurro ai microfoni di Inter TV prima della sfida in programma a San Siro contro il Genoa.

Andrea Ranocchia ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida contro il Genoa: "L'abbiamo preparata nel miglior modo possibile. Oggi però c'è da dimostrarlo in campo. C'è da vincere e continuare a fare quello che stiamo facendo e continuare a vincere per stare lassù".

Il Genoa? "Sono in un ottimo stato di forma, una squadra che sta bene, in salute e in fiducia. Sicuramente cercheranno di fare la loro partita, ma noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo con umiltà e portando rispetto ad una squadra che sta bene. Dobbiamo cercare di vincere la partita. Conte-Ballardini? Sono stato con il mister tanti anni fa e per poco tempo per cui non mi ricordo molto del lavoro che facevamo. Sicuramente ha fatto un grande lavoro con questo gruppo, li ha tirati fuori da una classifica complicata", ha concluso Ranocchia a Inter TV.