EDICOLA / CdS: Debiti, l’Inter davanti a tutti. Studio UEFA sul rapporto con le banche

Il Corriere dello Sport in prima pagina parla della vittoria del Milan dopo un mese e di Ancelotti che piacerebbe alla Federazione brasiliana per la panchina della Nazionale. Poi parla anche di economia: "Debiti, l'Inter davanti a tutti. Studio UEFA sui rapporti con le banche. In Europa chi sta peggio è il Tottenham. Tra le italiane Juve e Milan in recupero".