GdS – Brozovic, l’Inter ha dimostrato che può fare senza. Il futuro traballa

Manca dal campo con l'Inter da 148 giorni e contro la Samp potrebbe tornare da titolare. La squadra nerazzurra ha dovuto superare tutte le paure legate alla sua assenza. Marcelo Brozovic è dai tempi di Spalletti un punto di riferimento per il centrocampo interista e il suo infortunio ha preoccupato non poco Inzaghi e i tifosi interisti. Fino a che il mister non ha comunque trovato la quadra in mezzo al campo, con Calhanoglu accanto a Barella e Mkhitaryan mezzala sinistra.