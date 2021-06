Sky – Inter, contatti vivi per Raspadori. Rimane nel mirino dei nerazzurri

Oggi in sede dell'Inter c'era Tullio Tinti, agente tra gli altri del giovane attaccante del Sassuolo che piace ai nerazzurri

Oggi in sede dell'Inter c'era Tullio Tinti, agente tra gli altri del giovane attaccante del Sassuolo Raspadori, che piace ai nerazzurri. Come riportato da Fcinter1908, Sky Sport ha confermato che Raspadori piace all'Inter e che i contatti per l'attaccante sono vivi. Non si sa se potrà essere un'ipotesi per il presente o per il futuro, è un giocatore che rimane nel mirino dei nerazzurri