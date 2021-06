Raspadori: “In quattro mesi successe tante cose. Mercato? Vedremo più avanti”

Il giocatore del Sassuolo sta vivendo il sogno della convocazione agli Europei. Viene accostato anche all'Inter

Raspadori , in conferenza stampa, ha parlato del suo approdo in Nazionale nel giro di quattro mesi e delle voci di mercato che lo associano ad esempio a club come l'Inter . «Sicuramente anche la mia può essere definita una favola. In pochi mesi sono successe tante cose e credo che la mia forza sia avere equilibrio. Rimarrò lo stesso ragazzo che ero prima e questa è la cosa più importante che mi sta accadendo. Darò il giusto peso e sarò consapevole che è un punto di partenza».

Ero piccolo ma mi ricordo le serate con famiglia e amici. Il 2006 è stato un momento magico come quello che sto vivendo io adesso. Quello che rivivo è la voglia di fare qualcosa di grande insieme. Spero sia un punto di partenza per arrivare a realizzare quello che sarebbe un sogno.

Mi sono sentito subito parte del gruppo perché ci tratta tutti alla stessa maniera. Fino a qualche mese fa i miei compagni erano idoli per me e ora sono qui e gioco insieme a loro. Mi hanno accolto benissimo.

De Zerbi ha valorizzato le mie caratteristiche e qui gioco in un ruolo simile a quello in cui mi ha fatto gioca con lui. In Nazionale si gioca molto con la palla tra i piedi, c'è movimento e non si danno punti di riferimento. Io credo di essere qui per dare alla squadra anche soluzioni diverse. Due compagni in particolare? Se devo parlare di qualcuno dico Locatelli e Berardi. Sono due punti di riferimento, li vedo al Sassuolo e anche qui. Sono due esempi e punti di riferimento".