Ravanelli: “Parole di Conte studiate perché ha capito una cosa. Ha stanato…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabrizio Ravanelli commenta le dichiarazioni di Antonio Conte rilasciate al termine di Atalanta-Inter. “Credo che le parole di Antonio siano state studiate da lui nel senso che ha capito che c’è bisogno di un ulteriore sforzo da parte della società. Antonio è un perfezionista e conoscendolo vuole veramente tornare a far vincere l’Inter in questi tre anni. Per farlo aveva bisogno di qualcosa che potesse scuotere il mondo Inter e ci è riuscito. Io credo che lui abbia stanato quelle persone in maniera totale che magari reputa non all’altezza della situazione per farlo capire al presidente e allo stesso Marotta“.

(Sky Sport)