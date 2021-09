Ravanelli: “Inter, attacco fenomenale: può confermarsi in Italia. In Europa…”

Le parole dell'ex calciatore: "L'Inter per essere più europea dovrà giocare in Champions con la stessa mentalità del campionato, quella creata da Conte"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Fabrizio Ravanelli, ex calciatore, ha parlato così dell'attacco dell'Inter, a detta sua più completo dello scorso anno: "Onestamente non è facile dire chi farei giocare, quando fai i viaggi in Sud America bisogna vedere le condizioni fisiche. Dipenderà molto dal loro feedback: Dzeko è fondamentale per gli equilibri e per far respirare la squadra. Poi è anche un catalizzatore di tutte le palle in area, è fondamentale: ma non dimentichiamo che i due argentini possono coesistere. A me piacciono tantissimo: Lautaro è fortissimo fisicamente e sa proteggere palla, Correa crea superiorità numerica.